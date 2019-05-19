Москва, 20 мая, 2019, 01:03 — ИА Регнум. Отказ от абортов в том количестве, которое фиксируется сегодня, необходим для прироста населения России. Одной лишь денежной поддержкой демографическую проблему не решить, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время вручения ему премии «Амбассадор защиты жизни до рождения» фондом «Женщины за жизнь».

Serge Serebro, Vitebsk Popular News Патриарх Кирилл

Глава РПЦ отметил, что если ежегодно в России будет появляться на свет 1 млн детей, то через десять лет население вырастет до 156 млн человек, а через 20 лет — до 166 млн человек. Речь идет о детях, которые не рождаются.

Существующие меры поддержки материнства не могут столь сильно повлиять на демографическую ситуацию. Материнский капитал и другие подобные шаги замечательны, но мизерны, добавил он.

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Патриарх Кирилл напомнил, что в православии убийство человека после зачатия — великий грех. Борьба против абортов имеет не только духовные, но также социологические и даже политические предпосылки и последствия, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле министр здравоохранения Вероника Скворцова объявила о сокращении количества абортов в России более чем на 39% за семь лет. В 2018 году в России снижение составило 9,6%. На каждые 100 рождений в России в настоящее время приходится около 35 прерванных беременностей.

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