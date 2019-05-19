Иерусалим, 20 мая, 2019, 00:25 — ИА Регнум. Известная американская певица Мадонна назвала всех участников финальной части «Евровидения-2019» победителями, этим мнением певица поделилась 18 мая, перед исполнением своей песни, сообщает РИА Новости.

chrisweger Мадонна

«Вы все победители, — приводит издание слова певицы. — Быть здесь непросто. Посмотрите на участников конкурса — они собрались со всего мира. Музыка объединяет людей».

Напомним, Мадонна, выступавшая на конкурсе в качестве приглашенной звезды, исполнила свой хит «Like a Prayer», созданный в 1989 году. Россию на шоу представлял Сергей Лазарев, второй раз не сумевший подняться выше третьей строчки.