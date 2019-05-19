Ереван, 19 мая, 2019, 23:52 — ИА Регнум. После того, как несколько часов назад премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал завтра, 20 мая, заблокировать входы во все суды страны, в Армении резко накалилась внутриполитическая ситуация. Призыв армянского премьера прозвучал через день после того, как суд решил освободить из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. За него поручились бывший и действующий главы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян и Аркадий Гукасян. Данное решение суда вызвало резкое недовольство среди сторонников действующей власти, которые призвали ускорить процесс внедрения переходного правосудия, о необходимости которого Пашинян объявил еще в августе прошлого года.

president.am Армен Саркисян

Члены отстраненной от власти в мае прошлого года Республиканской партии Армении заявили о том, что у страны есть руководитель, и это президент Армен Саркисян. Они напомнили о соответствующей статье Конституции (статья 123. Статус и функции президента республики), согласно которой

«Президент республики — глава государства. Президент республики следит за соблюдением Конституции. Президент республики при осуществлении своих полномочий беспристрастен и руководствуется исключительно общегосударственными и общенациональными интересами. Президент республики осуществляет свои функции посредством полномочий, установленных Конституцией».

Президент Армении Армен Саркисян выступил с посланием, в котором говорится:

«То, что демократические процессы в Республике Армения необратимы, не должно вызывать у кого-либо сомнений ни в Армении, ни за ее пределами.

По Конституции Республики Армения власть принадлежит народу. Следовательно, ветви власти РА — законодательная, исполнительная и судебная должны отражать коллективную волю народа Армении и служить своим конституционным целям.

Поэтому призываю всех граждан Армении, независимо от занимаемой общественной и политической позиции и должности сохранять спокойствие, соблюдать Конституцию и законы.

На данный момент, находясь с рабочим визитом за рубежом, я постоянно поддерживаю связь с соответствующими государственными органами.

Призываю, чтобы трезвость и толерантность были превалирующими в эти дни.

Да хранит Бог всех нас».

С заявлением выступил также Высший судебный совет Армении, который до этого созвал внеочередное заседание, на котором обсуждалась создавшаяся ситуация вокруг судов.

Совет констатировал, что предварительно у премьер-министра 20 мая в 12:00 было назначено совещание, посвященное вопросам судебно-правовых реформ.

Учитывая, что подтверждено проведение назначенного совещание и также участие в нем председателя Высшего судебного совета, Совет пришел к выводу:

1) выразить полноценную позицию в связи с создавшейся ситуацией на заседании, которое будет созвано после совещания,

2) считая неприемлемым нарушение нормальной деятельности судов,

Совет одновременно призывает судей и всех сотрудников судебной власти проявить крайнюю сдержанность и оставаться исключительно в правовом поле.

Требование перекрыть входы в судебные здания противоречит основам права и законности. Об этом говорится в заявлении защитника прав человека (омбудсмена) Армении Армана Татояна, в ответ на требование премьер-министра Никола Пашиняна перекрыть входы в судебные здания республики.

В Армении запрещается любое вмешательство в работу судов и в правосудие. Требование об эффективной судебной власти подразумевает полную независимость суда и судей и от законодательной и исполнительной власти, и от кого-либо еще. Эти требования не случайны: суды призваны обеспечить правовую безопасность страны, напомнил Татоян.

«Конечно, в судебной системе Армении есть задачи, в том числе по независимости судов, недостатку доверия граждан к судам. Все это — следствие неизвлеченных уроков из прошлого. Об этом подробно говорится в сообщениях и отчетах омбудсмена. Но решения вопросов нужно добиваться исключительно правовым путем», — подчеркнул Татоян.

В апреле 2018 года Армения перешла с полупрезидентской на парламентскую форму правления. Хотя по Конституции главой страны является президента, все рычаги власти сконцентрированы в руках премьер-министра. Президенту отведены лишь представительские функции.