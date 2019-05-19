Брюссель, 4 февраля, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Руководство Бельгии предложило «Большой семёрке» (G7) выпускать долговые обязательства для Украины, используя в качестве поддержки для погашения долга российские активы. Об этом пишет американская газета Financial Times.

Сергей Корсун ИА Регнум

В публикации отмечается, что западные страны потребуют от России погасить долг по выпущенными обязательствам, и если Москва откажет, то начнёт действовать механизм изъятия замороженных активов.

По мнению авторов инициативы, таким образом можно обойти юридические препятствия по конфискации активов, так как законодательной базы для этого в Евросоюзе нет.

Как передавало ИА Регнум, 31 января официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала возможное изъятие ЕС российских активов эскалацией агрессии. Любые попытки конфискации принадлежащих России средств, легальность которых никто не ставит и не может ставить под сомнение, явились бы грубым нарушением международного права, сказала она. В МИД назвали подобные действия «банальным воровством» и пообещали жёстко ответить.

Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС 22 января обсудили и поддержали предложение обложить налогом доходы от замороженных активов ЦБ РФ. Позиция стран ЕС заключается в том, что Москва «должна заплатить» Киеву, причём сделать это намерены без согласия России. При этом сразу конфисковать замороженные активы не получится.

Специальный представитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер заявила в ходе форума в Давосе, что конфискация активов РФ не станет панацеей для Киева. Проблема кроется в юридических деталях, потребуется принятие решений по поводу конфискации, сказала она.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финансового университета при правительстве Андрей Мастеров рекомендовал россиянам избавиться от активов, которым может угрожать Euroclear. Причём это могут быть инструменты компаний не только из Европы, но и из Южной Америки и с Ближнего Востока, добавил он.

После начала спецоперации на Украине Евросоюз, государства «Группы семи» (G7) заморозили около 50% российских валютных резервов — примерно €300 млрд. Около €200 млрд находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской компании Euroclear, которая специализируется на работе с активами.