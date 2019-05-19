Иерусалим, 19 мая, 2019, 22:59 — ИА Регнум. По мнению экспертов, представлявших страны-участницы «Евровидения-2019», Сергей Лазарев занял лишь девятое место на международном песенном конкурсе. Об этом 19 мая сообщает издание Inkazan.

Martin Fjellanger, Eurovision Norway, EuroVisionary Сергей Лазарев

По их мнению, российский исполнитель набрал лишь 125 баллов с песней Scream, написанной Филиппом Киркоровым специально для песенного конкурса. Первая строчка оказалась за исполнителем из Швеции.

Как передавало ИА REGNUM, певец Сергей Лазарев второй раз принял участие в шоу «Евровидение», как и в первый раз, артист не смог подняться выше третьей строчки, уступив исполнителям из Нидерландов и Италии.