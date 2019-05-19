Киев, 19 мая, 2019, 22:25 — ИА Регнум. Перед жителями Украины, чьих надежд не оправдал президент страны Пётр Порошенко, извинился сам глава государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Ещё раз извиняюсь у всех, чьих надежд не оправдал, — написал Порошенко на странице в соцсети Twitter. — … Уже объяснял: даже если и верить в то, что президент может всё, он не может всё сразу».

Как передавало ИА REGNUM, 19 мая покидающий свой пост президент Украины Пётр Порошенко во время обращения к соотечественникам сообщил, что властям Украины за минувшие пять лет так и не удалось установить мир в стране.

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