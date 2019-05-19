В США пройдет фестиваль в честь юбилея Александра Пушкина
Нью-Йорк, США, 19 мая, 2019, 22:38 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах стартует фестиваль искусства и музыки, посвященный 220-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Об этом 19 мая сообщает ТАСС.
Организатором мероприятия выступила глава Пушкинского общества Америки Виктория Курченко. На протяжении месяца многие поэты, музыканты и прочие артисты будут демонстрировать зрителю своё творчество, связанное с творчеством гения.
«Пушкинское общество Америки было создано для того, чтобы русскоязычные жители США могли ярко и достойно отмечать памятные даты, связанные с Александром Сергеевичем Пушкиным», — подчеркнула Курченко.
Напомним, 6 июня 2019 года исполняется 220 лет со дня рождения Александра Пушкина. Великий русский поэт по праву называется «солнцем русской поэзии», его творчество пользуется широкой популярностью как в России, так и во всем мире.