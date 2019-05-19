Нью-Йорк, США, 19 мая, 2019, 22:38 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах стартует фестиваль искусства и музыки, посвященный 220-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Об этом 19 мая сообщает ТАСС.

Василий Тропинин. Пушкин. 1827

Организатором мероприятия выступила глава Пушкинского общества Америки Виктория Курченко. На протяжении месяца многие поэты, музыканты и прочие артисты будут демонстрировать зрителю своё творчество, связанное с творчеством гения.

«Пушкинское общество Америки было создано для того, чтобы русскоязычные жители США могли ярко и достойно отмечать памятные даты, связанные с Александром Сергеевичем Пушкиным», — подчеркнула Курченко.

Напомним, 6 июня 2019 года исполняется 220 лет со дня рождения Александра Пушкина. Великий русский поэт по праву называется «солнцем русской поэзии», его творчество пользуется широкой популярностью как в России, так и во всем мире.