В Германии попал в ДТП пассажирский автобус
Лейпциг, Германия, 19 мая, 2019, 21:39 — ИА Регнум. Автобус, в салоне которого находилось 75 человек, попал в ДТП в Германии. Об этом сообщает Bild со ссылкой на данные полиции.
bhossfeld
Скорая помощь. Германия
ДТП произошло в воскресенье, 19 мая, на трассе вблизи Лейпцига. По последним данным, в результате аварии погиб один человек, еще около 20 пострадали.
«Один человек погиб, еще по меньшей мере пятеро получили тяжелые травмы, — сказал представитель полиции. — Десятки пассажиров получили легкие раны».
В настоящее время выясняются причины ДТП.
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