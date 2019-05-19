Калуга, 19 мая, 2019, 21:02 — ИА Регнум. В деревне Козино Бабынинского района Калужской области отсутствовали площадки с размещенными на них контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Между тем, Калужским региональным единым оператором жителям деревни была выставлена плата за предоставление коммунальной услуги, которая фактически не оказывалась. Об этом 19 мая сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Бабынинкского района Дмитрий Кириленко.

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По его словам, согласно действующему законодательству, обязанность по оснащению населенных пунктов контейнерными площадками лежит на органах местного самоуправления.

«В целях устранения выявленных нарушений, прокуратурой района главе администрации сельского поселения «Село Сабуровщино» внесено представление с требованием оборудовать населенный пункт контейнерными площадками, которое удовлетворено, — отметил Дмитрий Кириленко. — Кроме того, внесено представление руководителю Калужского регионального единого оператора, по результатам рассмотрения которого жителям населенного пункта произведен перерасчет платы».