Вашингтон, 19 мая, 2019, 20:23 — ИА Регнум. Голливудский актер Чак Норрис, получивший известность благодаря телесериалу «Крутой Уокер», приехал на американскую военную базу на танке M1A2 Abrams, сообщает 19 мая ArmyTimes.

Defense.gov Чак Норрис

Артист посетил военную базу США в городе Киллин в штате Техас, здесь он приступит к съемкам документального фильма.

«79-летний актер и ветеран ВВС провел время с военными 2-го батальона 8-го кавалерийского полка», — говорится в материале издания.

Чак Норрис выступит в роли ведущего в документальном сериале, посвященным вооруженным силам США. Танк, на котором артист приехал на военную базу, также будет задействован в съемках.