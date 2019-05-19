Москва, 19 мая, 2019, 19:54 — ИА Регнум. 19 мая футбольный клуб «Краснодар» в матче 29 тура чемпионата России (ЧР) разгромил в гостях «Арсенал» — 3:0 ‑ и впервые в истории гарантировал себе участие в Лиге чемпионов (ЛЧ). При этом шансов на участие в главном клубном европейском турнире лишись московские команды — ЦСКА и «Спартак», они примут участие в следующем розыгрыше Лиги Европы.

UMNICK Стадион «Арсенал»

Третий участник европейского турнира от РФ определится по итогам финальной встречи за Кубок страны, в котором сыграют «Урал» и «Локомотив». В случае победы железнодорожников путевка в Лигу Европы достанется идущему на 6 месте «Арсеналу». А если победит «Урал», то он и представит РФ в европейском кубке.

Отметим, что II место в Премьер-лиге дает прямую путевку в ЛЧ, III — в квалификацию. За тур до конца сезона эти позиции сохраняют «Локомотив» и «Краснодар» — по 53 очка. На IV строчке — «Спартак» (49 очков), у ЦСКА — 48 баллов.

Итак, «Краснодар» впервые в истории сыграет в ЛЧ.

Таким образом, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» представят Россию в следующем розыгрыше ЛЧ.

А в 30 туре ЧР «Локомотив» примет «Уфу», а «Краснодар» — «Рубин». Отметим, что при равенстве очков II место в таблице РПЛ и путевка в групповой раунд ЛЧ по результатам личных встреч достанется железнодорожникам, которые уступили «Краснодару» на выезде — 1:2, но взяли верх на своем поле — 1:0.