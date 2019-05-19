Иерусалим, 19 мая, 2019, 19:55 — ИА Регнум. Итоги музыкального конкурса «Евровидение-2019», прошедшего в Израиле, могут быть аннулированы в связи с нарушением правил победителем, об этом 19 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Martin Fjellanger Дункан Лоуренс

Главное правило конкурса гласит, что исполняемая песня должна быть новой, а значит не должна исполняться артистом прежде. Певец из Нидерландов Дункан Лоуренс опубликовал на YouTube используемую им в конкурсе композицию еще в 2017 году.

Напомним, конкурс «Евровидение-2019» завершился победой Лоуренса с песней Arcade, набрав 492 балла. Второе место получил итальянский исполнитель Mahmood с 465 баллам, исполнитель из России Сергей Лазарев занял третьем место, получив лишь 369 баллов.