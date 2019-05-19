Калуга, 19 мая, 2019, 17:59 — ИА Регнум. Шесть Центров трудовой адаптации осужденных и учебно-производственная мастерская действуют в исправительных колониях Калуги, Медыни, Сухиничи, а также в лечебно-исправительном учреждении поселка Товарково промышленного комплекса УФСИН России по Калужской области.

40.fsin.su В исправительной колонии №2 развивается участок по производству макаронных изделий.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель пенитенциарного ведомства майор внутренней службы Ирина Бегунова, осужденные получают профессиональную подготовку по 17 профессиям: швея, повар, сварщик, станочник, слесарь-ремонтник, токарь, оператор котельной и другим востребованным профессиям. Закрепление полученных навыков на практике осуществляется на производстве уголовно-исправительной системы области. Получив востребованную на рынке труда специальность, после освобождения, бывшие осужденные трудоустраиваются и легче адаптируются к жизни, отметила она.

Так, в первом квартале 2019 года калужскими учреждениями ФСИН России выпущено товарной продукции и оказано услуг на сумму порядка 44 млн рублей. Учреждениями, наряду с товарной продукцией внутрисистемного назначения, около 9,4 млн рублей составляют услуги производственного характера, главным образом, представляющие собой производство продукции из материалов заказчика и на оборудовании заказчика.

Проводимая работа, в 2019 году позволила подведомственным исправительными учреждениям наладить взаимодействия с региональными и муниципальными заказчиками на общую сумму 740 тыс. рублей.

В настоящее время на постоянной основе в части организации совместных производств с исправительными учреждениями сотрудничают более 20 организаций различных форм собственности. Технологические возможности производственного сектора калужских колоний позволяют серийно выпускать сложную продукцию из древесины (беседки, мебель), изделия из металла (контейнеры конусные, бункера, качели дорожные знаки), кованную продукцию и многое другое.

Так, в исправительной колонии №2 развивается участок по производству макаронных изделий. В настоящее время колония обеспечивает своей продукцией колонии калужского региона, а также исправительные учреждения Москвы, и Калмыкии. Кроме того, калужские осужденные изготавливают макаронные изделия высшего сорта для Полотняно-Заводского детского дома-интерната. Производительность цеха составляет от 60 килограмм в час. В смену производится от 400 до 500 килограмм. Макароны готовят строго по ГОСТу. Согласно имеющимся договорным отношениям цех готов производить до 90 тонн макаронных изделий.

«Многопрофильность предприятий уголовно-исправительной системы Калужской области, наличие технически грамотных сотрудников производственно-технических служб, постоянная работа по расширению ассортимента выпускаемой продукции, улучшению ее внешнего вида и качества говорит о наличии значительного производственного потенциала», — подчеркнула Ирина Бегунова.