Каир, 19 мая, 2019, 16:48 — ИА Регнум. В Египте около автобуса с туристами прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники.

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Инцидент произошел в воскресенье, 19 мая, в районе Большого египетского музея в Каире. По последним данным, в результате взрыва пострадали 17 человек.

Отмечается, что причиной взрыва стала самодельная бомба. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Другие подробности пока неизвестны.