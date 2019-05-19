Гонконг, Китай, 19 мая, 2019, 16:50 — ИА Регнум. Как минимум один человек погиб в результате крушения вертолёта в Гонконге. Об этом 19 мая сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителей местных властей.

Juhasz Imre Вертолет

На данный момент известно, что вертолёт разбился на одной из гонконгских ферм. Информация об авиапроисшествии поступила в управление пожарной охраны Гонконга в 17:30 по местному времени. При падении вертолёт загорелся. Пожар был потушен в 18:35 по местному времени.

Спасателям удалось обнаружить тело одного погибшего. Личность погибшего устанавливается. Сведений о количестве пассажиров, которые могли находиться на воздушном судне во время крушения, пока нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели как минимум пяти человек в результате крушения самолёта в Гондурасе. Самолёт упал в море через несколько минут после взлёта. Причины авиакатастрофы пока неизвестны.