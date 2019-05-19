Калуга, 19 мая, 2019, 16:36 — ИА Регнум. В Калуге завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом 19 мая сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Павел Мельников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

По его словам, подозреваемый, переехавший в Калугу из Таджикистана, оформил российское гражданство и основал предпринимательскую деятельность в виде торговли продуктами питания в одном из киосков на улице Болдина города Калуги. Спустя продолжительное время, поняв, что достаток растет, мужчина решил перевезти в Калугу родственников, одного из которых устроил к себе на работу продавцом. Этот гражданин иностранного государства работал с нарушением режима пребывания в России.

«Правонарушение было выявлено полицейским в ходе рейда, — сказал Павел Мельников. — Нелегальному продавцу грозила административная ответственность за несоблюдение иностранным гражданином установленных законом ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, а хозяину торговой точки — за несоблюдение работодателем данных ограничений. В служебном кабинете инспектора при составлении протокола хозяин торговой точки протянул сотруднику паспорт с находящимися в нем денежными средствами, и попросил не оформлять нарушение на себя и родственника. Полицейский брать деньги отказался, и факт дачи взятки был задокументирован оперативными сотрудниками. В паспорте было обнаружено и изъято 20 тысяч рублей».

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину. Ему грозит наказание в виде денежного штрафа. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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