Массачусетс, США, 19 мая, 2019, 16:30 — ИА Регнум. Исследование международной группы учёных, обработавших результаты опросов общественного мнения в 27 странах, показало снижение уровня антимиграционных настроений в Европе. Об этом сообщает пресс-служба Массачусетского технологического института.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Учёные из США и Великобритании обобщили результаты опросов общественного мнения, которые проводились в 27 странах Европы (большинство из которых входит в ЕС) с 1981 по 2016 годы. Итоговая база содержала около 2,7 млн ответов разных респондентов на 109 различных вопросов.

Исследователи обнаружили, что опросы показывают снижение уровня антимигрантских настроений. Учёные предположили, что это может быть связано со сменой поколений, так как среди молодых людей наблюдается более высокий уровень лояльности к мигрантам.

При этом авторы отметили, что динамика общественного мнения относительно иммиграции имеет сложную структуру. Так как эта проблема становится более важной, то наблюдается и всё большая поляризация мнений по этому вопросу. Поэтому рост количества людей, лояльно относящихся к мигрантам, может сопровождаться и ростом числа приверженцев противоположных взглядов.

«Возможно, что там, где иммиграция была проблемой с низким уровнем значимости, затем она стала существенной проблемой. После этого возникли антимиграционные партии, что вызвало и рост противоположных настроений», — отметил один из авторов исследования доцент политологии из Массачусетсткого технологического института Девин Кауи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 мая вице-премьер Италии Маттео Сальвинизаявил, что корабль Sea Watch, на борту которого находятся нелегальные мигранты, не будет пущен на территорию страны.