Киев, 19 мая, 2019, 16:22 — ИА Регнум. На Украине уволен детский омбудсмен Николай Кулеба. Такое решение принял президент страны Петр Порошенко, подписавший соответствующий указ.

Gov.ua Николай Кулеба

«Освободить Кулебу Н.Н. с должности Уполномоченного президента Украины по правам ребенка», — говорится в документе, обнародованном на сайте главы государства.

Причины увольнения чиновника не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 11 мая глава Украины Петр Порошенко освободил от занимаемой должности заместителя главы администрации президента Украины Алексея Филатова.

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