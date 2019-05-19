Оренбург, 19 мая, 2019, 16:00 — ИА Регнум. По факту обнаружения трупов пенсионерки, ее дочери и сына после тушения пожара жилого дома в Оренбургской области проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Трагедия произошла в воскресенье, 19 мая, на улице Родимцева в поселке Адамовка Адамовского района.

«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении. — Назначены судебно-медицинского экспертизы для установления причины смерти погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 19 мая в Оренбургской области на месте пожара были найдены тела трёх погибших. Личности людей устанавливаются.

Читайте также: Три человека погибли при пожаре в Оренбургской области