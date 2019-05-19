Верона, Италия, 19 мая, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сампдория» из Генуи и веронская команда «Кьево» не смогли выявить победителя в матче 37-го тура серии А итальянского футбольного первенства.

Oddsfan.dk Ничья

Игра прошла на поле стадиона «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и закончилась с ничейным результатом 0:0.

Кроме этого, на 40-й минуте футболисты «Кьево» остались в меньшинстве после удаления форварда Федерико Барба, однако это обстоятельство никак не сказалось на результате матча.

Отметим, по итогам встречи «Сампдория» с 50 очками продолжает плотно удерживать девятую позицию турнирной таблицы серии А чемпионата Италии. «Кьево» с 16 очками на последнем, двадцатом месте.