Москва, 19 мая, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Российские власти надеются, что полноформатная встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом состоится. Об этом сегодня, 19 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в телепередаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия — 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Мы надеемся, что такая встреча будет, однако здесь может быть много вопросов, потому что это может быть встреча «на ногах», совсем краткая, это может быть встреча где-то в кулуарах или это может быть заранее согласованная, с подготовленной повесткой дня полноформатная встреча, что, наверное, было бы больше необходимо, исходя из общих интересов», — рассказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская сторона запросила у Кремля встречу на высшем уровне. Приезжавший в Сочи государственный секретарь США Майк Помпео обсуждал детали этой встречи.

На данный момент было условлено, что какая-то встреча Путина и Трампа состоится на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке. Точный формат встречи определяется.