Новосибирск, 19 мая, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Футбольный новосибирский клуб «Сибирь» переиграл курскую команду «Авангард» в матче 37-го тура Футбольной национальной лиги России (ФНЛ).

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Игра прошла на поле новосибирского стадиона «Спартак» и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Хозяева смогли забить единственный в матче гол усилиями форварда Павла Киреенко, который отправил мяч в ворота соперника точным ударом на 52-й минуте встречи.

Отметим, по итогам матча «Сибирь» набрала 36 очков и продолжает находиться на восемнадцатом месте турнирной таблицы ФНЛ. «Авангард» с 56 очками на шестом месте, упустив возможность подняться на пятое в результате проигрыша.