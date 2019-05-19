Манила, 19 мая, 2019, 14:52 — ИА Регнум. Как минимум 34 человека пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов на Филиппинах. Об этом 19 мая сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя администрации легкорельсового транспорта Манилы Хернандо Сабрера.

Цитата из х∕ф «Человек-невидимка». Реж. Джеймс Уэйл. 1933. США Крушение поезда

ЧП произошло вечером 18 мая в Маниле, столице Филиппин в 21:51 по местному времени. Столкнулись два поезда в метро между станциями Анонас и Аранета-Центр-Кубао.

Уточняется, что одни из поездов находился в движении, он врезался в стоящий поезд, немногим ранее вышедший из строя.

Основная часть пострадавших получила лёгкие ранения. Все травмированные были госпитализированы. На данный момент под наблюдением врачей в медучреждении Манилы остаётся пятеро пострадавших. Остальные уже покинули больницу.

Ведётся расследование инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о железнодорожной аварии в Татарии. При отправлении со станции Бугульма с рельсов сошёл грузовой состав. В результате инцидента никто не пострадал.