Столкновение двух поездов произошло на Филиппинах, есть пострадавшие
Манила, 19 мая, 2019, 14:52 — ИА Регнум. Как минимум 34 человека пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов на Филиппинах. Об этом 19 мая сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя администрации легкорельсового транспорта Манилы Хернандо Сабрера.
ЧП произошло вечером 18 мая в Маниле, столице Филиппин в 21:51 по местному времени. Столкнулись два поезда в метро между станциями Анонас и Аранета-Центр-Кубао.
Уточняется, что одни из поездов находился в движении, он врезался в стоящий поезд, немногим ранее вышедший из строя.
Основная часть пострадавших получила лёгкие ранения. Все травмированные были госпитализированы. На данный момент под наблюдением врачей в медучреждении Манилы остаётся пятеро пострадавших. Остальные уже покинули больницу.
Ведётся расследование инцидента.
Ранее ИА REGNUM сообщало о железнодорожной аварии в Татарии. При отправлении со станции Бугульма с рельсов сошёл грузовой состав. В результате инцидента никто не пострадал.