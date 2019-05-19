Москва, 19 мая, 2019, 17:45 — ИА Регнум. На сцене Yota Arena в Москве разгораются матчи Гранд-Финала Кубка России по интерактивному футболу. Корреспонденту ИА REGNUM удалось пообщаться с аналитиком Кубка Денисом Бадаевым и узнать его мнение о проходящем чемпионате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Денис Бадаев

Хочу отметить формат турнира, который проводит ФКС России — это невероятно высокий уровень. Я бы даже сравнил его с трансляциями, которые проводят Electronic Arts (разработчики серии игр FIFA, прим. ред.). Особенно радует команда аналитиков и комментаторов. Это элита киберфутбола, и ни один турнир в России не собирает таких профессионалов.

Пока мы общаемся проходит матч между Андреем Гурьевым и Робертом Фахретдиновым. Они и являются главным фаворитами Кубка. Ещё нельзя не отметить Антона Кленова.

В этом году многих участников турнира даже я не знаю. И это здорово, потому что в киберфутболе не всегда в следующий этап проходят суперпопулярные игроки.

У меня есть свой фаворит. Дело в том, что я работаю в Футбольном Клубе «Локомотив» и, естественно, болею за Роберта. Думаю, что в финале сразятся Роберт и Антон Кленов — это очень сильные игроки.

Как дизайнер, могу сказать, что оформление Кубка стало намного более внушительным, мне это импонирует. Хороший качественный поток и правильная режиссура привлекают ещё больше людей к чемпионату. Конечно, в прошлом году тоже было неплохо, но этот в плане подачи ушёл намного вперёд. Повторюсь, не хуже, чем в Electronic Arts.

Думаю, что в первую очередь это зависит от разработчиков из Electronic Arts — геймерам приедается игра в существующем виде, нужно больше контента.

Сейчас не у всех есть серьёзные бюджеты, чтобы собирать сильные составы. А без серьёзной команды проблематично составлять конкуренцию. Плюс нужно делать дополнительный акцент на популяризации спорта — многие блогеры сейчас переходят на настоящий футбол, но и о FIFA забывать не стоит.