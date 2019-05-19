Вашингтон, 19 мая, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Американская компания Google использует почтовый сервис Gmail для сбора и хранения информации о покупках, совершённых через интернет. Это обнаружил журналист CNBC Тодд Хазелтон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интернет следит за тобой

Хазелтон выяснил, что на странице «Purchases» в электронной почте Gmail собирается информация о покупках, совершённых с помощью онлайн-сервисов или мобильных приложений. Причём собирается информация о не только о покупках, которые делаются через сервисы Google, но и о сделках, совершаемых через сторонние площадки (например, Amazon). Информация об этих покупках извлекается из цифровых чеков, которые поступают на электронную почту.

Хазелтон отметил, что эта информация хранится долгие годы, что позволяет Google собрать полную базу данных о покупательских привычках. Подобная информация может использоваться в коммерческих целях, например, для показа целевой рекламы.

Однако представители компании Google заверили журналиста, что информация о покупках, полученная из сообщений в почте Gmail, никак не используется самой компанией и не передаётся третьим лицам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года стало известно, что международная платёжная система MasterCard в течение нескольких лет на коммерческой основе передавала компании Google данные о транзакциях владельцев кредитных карт.