Вашингтон, 19 мая, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Российская гражданка Мария Бутина, которая несправедливо осуждена в США по сфабрикованному против неё делу, записала видеообращение. Видеозапись была опубликована сегодня, 19 мая, в аккаунте антиглобалиста Александра Ионова в социальной сети Instagram.

Pavel Starikov Мария Бутина

В видеообращении Бутина говорит о том, что она находится в транзитном пункте в Оклахоме, где у неё есть связь с внешним миром.

Российская гражданка благодарит всех, кто поддерживал её после ареста. Кроме того, она обращается за финансовой поддержкой, так как её адвокаты подали апелляцию на приговор и намерены бороться против несправедливости, которая «происходит со мной и со всеми российскими гражданами, потому что я всего лишь отражение текущей действительности».

«Держитесь, ребята. Русские не сдаются!», — сказала она в конце своего видеообращения.

https://www.instagram.com/p/BxmAkWJBhOZ/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские власти арестовали Бутину, обвинив её в шпионаже в пользу России. Все обвинения были сфабрикованы и арест Бутиной был подстроен исключительно под готовившуюся в тот момент встречу президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — в Хельсинки.

Демократы использовали созданный вокруг Бутиной скандал, чтобы пресечь любые попытки Трампа на сближение с Путиным.