Москва, 19 мая, 2019, 14:09 — ИА Регнум. В Москве прошли матчи ¼ финала Кубка России по интерактивному футболу. По их итогам определились две пары стадии ½ финала, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей «Timon» Гурьев после завершения матча

Матчи стадии ¼ финала проходят по системе bo3 (Best of 3). В первой полуфинальной игре выступят: Роберт «Ufenok77» Фахретдинов (ФК «Локомотив») и Андрей «Timon» Гурьев (Gambit Esports). Во второй паре: Антон «klenoff» Кленов и Сергей «bux_RU» Баринов. Все победители четвертьфинальных игр прошли в следующий этап с результатом 2:0.

«Хороший матч, но не совсем хороший именно в плане моей игры во втором матче. В первом больше контролировал. А во втором больше ошибался и долго привыкал к отклику монитора», — заявил Андрей «Timon» Гурьев после матча.

Полуфинальные матчи пройдут с 13:30 до 17:00. Победители в каждой паре пройдут в финал, а проигравшие сразятся в специальном матче за третье место.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роберт «Ufenok77» Фахретдинов

«Свои шансы никак не оцениваю, в этом нет смысла — всё покажет игра. Это круто, что такие турниры проводятся. Конечно, на момент 2019 года здесь не самый большой призовой фонд. Но это отличная практика между более крупными соревнования, да и всегда приятно сразиться с опытными соперниками на локальной арене», — поделился Роберт «Ufenok77» Фахретдинов.

Напомним, сегодня, 19 мая в Москве проходит Гранд-Финал Кубка России по интерактивному футболу. На сцене Yota Arena пройдут сразу три стадии Гранд Финала: ¼, ½ и финал. В них за приз суммой один миллион рублей сразятся восемь лучших киберспортсменов, прошедших основной этап.