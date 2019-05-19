Братислава, 19 мая, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Главный тренер мужской хоккейной сборной России Илья Воробьев снова хочет попробовать поставить форварда команды ЦСКА Кирилла Капризова в одно звено с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым, его слова приводит 19 мая Sport 24.

Khl.ru Кирилл Капризов

«Соображения такие, что мы хотим обратно попробовать, чтобы Капризов сыграл с Овечкиным и Кузнецовым», — рассказал главный тренер российской сборной, отметив, что нужно посмотреть, что из этого получится.

Также Воробьев рассказал, что нападающий Иван Телегин сыграет в звене с Ильей Ковальчуком и Сергеем Андроновым, а Александр Барабанов станет тринадцатым нападающим.

«Мы меняем сочетания под разных соперников, плюс хотим дать еще один шанс Капризову», — отметил главный тренер, добавив, что сборной России нет необходимости кого-то заявлять, так как все здоровы.

Кроме этого, специалист подчеркнул, что Швейцария является хорошей командой, которая год назад вышла в финал мирового первенства.

«Сегодня надо добавлять в некоторых вещах по сравнению с матчем с Латвией», — заключил Илья Воробьев.

Отметим, матч между сборными России и Швейцарии состоится 19 мая в Братиславе и начнется в 21:15 мск.