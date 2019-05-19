Екатеринбург, 19 мая, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Ребёнок 12-ти лет разбился в Нижнесергинском районе Свердловской области во время поездки за рулём квадроцикла, катая своего отца. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия аварии

ДТП произошло 18 мая около 13:00 мск в поселке Атиг. По предварительным данным, мальчик, находясь за рулём квадроцикла, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось. При опрокидывании подросток получил травмы.

На место происшествия выехали врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Медикам не удалось спасти ребёнка, несмотря на то, что в момент аварии он был в защитном шлеме.

Сотрудники ГИБДД установили, что квадроцикл принадлежит отцу мальчика. Оба, и отец и ребёнок, приехали из Екатеринбурга в посёлок к родным. На квадроцикле отец с сыном катались в поле, сначала за рулём был отец, потом он передал управление сыну. В момент опрокидывания отец находился рядом с сыном на квадроцикле.

Расследование причин и обстоятельств трагедии продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием квадроцикла в Чувашии. В результате ДТП пострадали четыре человека. На них совершила наезд женщина, находившаяся за рулём квадроцикла, при этом не имевшая права на управление этим транспортным средством. Квадроцикл был незаконно предоставлен женщине жителем города Буинска, предоставлявшем платные услуги по прокату.