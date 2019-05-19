Киев, 19 мая, 2019, 13:09 — ИА Регнум. Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный, который занимал эту должность в 2010—2014 годах, заявил, что многие украинские дипломаты испытывали стыд из-за внешнего вида действующего президента Украины. Об этом он заявил в интервью «Вестям Украины».

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Журналисты спросили Ладного, почему у украинского лидера «регулярно мятые штаны». Тот ответил, что Порошенко всегда пренебрегал правилом, согласно которому первое лицо должно иметь «пристойный вид».

«Что отображалось не только на его образе, но и на восприятии всех граждан Украины за рубежом, поскольку по президенту судят и о всех его гражданах. Многим нашим дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид первого лица», — сказал Ладный.

Он также рассказал, что президентский протокол может давать главе государства рекомендации о выборе одежды только в исклчительных случаях, таких как например «встреча без галстуков».