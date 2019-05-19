Манчестер, Великобритания, 19 мая, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Бельгийский защитник и капитан футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покидает свою команду, сообщает 19 мая официальный сайт манчестерского клуба.

Www.mancity.com Венсан Компани

«Как бы ни было тяжело, настало время уходить», — приводит сайт «МС» слова Компани.

Также игрок отметил, что он не чувствует ничего, кроме благодарности к тем, кто поддерживал его в этой «особенной» команде.

Кроме этого, 33-летний футболист рассказал, что он помнит первый день в команде также ясно, как и последний, и, что никогда не забудет верности и поддержки болельщиков клуба.

«Несмотря на все трудности, вы продолжали поддерживать меня и вдохновляли никогда не сдаваться», — заявил Венсан Компани.

Отметим, бельгийский защитник перешел в «МС» в 2008 году и в составе команды четыре раза стал чемпионом Англии, а также выиграл два Кубка страны и четыре Кубка английской лиги.

Напомним, ранее клуб «МС» разгроми команду «Уотфорд» со счетом 6:0 и стал обладателем Кубка Англии нынешнего сезона.