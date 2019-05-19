Ташкент, 19 мая, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Один из павильонов Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве будет передан Узбекистану в бессрочное пользование. Об этом сегодня, 19 мая, заявил министр культуры России Владимир Мединский в ходе пятого международного форума выпускников МГИМО, который проходит в Ташкенте.

Vdnh.ru Арка Северного входа ВДНХ

В этом году форум выпускников МГИМО проходит в Ташкенте. В мероприятии принимают участие 450 делегатов из 32 стран.

«Мне кажется очень символическим жестом нашего президента — этот павильон будет передан в бессрочное пользование Республике Узбекистан для презентаций лучших достижений страны», — сказал Мединский.

Глава российского Минкульта напомнил, что в начале 50-х годов XX века на территории ВДНХ был построен очень красивый павильон «Узбекистан». В 1966 году в этом павильоне разместилась тематическая экспозиция «Советская культура». Уже в 2016 году здание перешло на баланс министерства культуры и сейчас там завершается реставрация.

«Надеюсь, уже в ближайшее время он станет тем самым местом, где мы сможем встречаться с вами в Москве», — добавил министр культуры.