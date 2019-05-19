Екатеринбург, 19 мая, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Тренерские штабы московского футбольного клуба «Локомотив» и екатеринбургской команды «Урал» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российский футбольной Премьер-лиги (РПЛ).

Ренато Гуттузо. Футболисты

В стартовом составе «Локомотива» на поле выйдут: Гилерме, Жемалетдинов, Идову, Кверквелия, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Лысов, Смолов, Чорлука и Эдер. В качестве запасных: Кварацхелия, Коломейцев, Коченков, Куликов, Лапшов, Магкеев, Медведев, Самохвалов, Тарасов, Тугарев и Фернандеш.

У «Урала» игру начнут: Араторе, Бикфалви, Бумаль, Годзюр, Кулаков, Меркулов, Панюков, Поляков, Страндберг, Фидлер и Эль-Кабир.Запасные: Ароян, Бавин, Баклов, Брызгалов, Данцев, Динга, Егорычев, Емельянов, Жигулёв, Ильин, Катрич, и Погребняк.

Отметим, матч 29-го тура РПЛ между клубами «Локомотив» и «Урал» состоится 19 мая в Екатеринбурге и начнется в 11:30 мск.