Гданьск, Польша, 19 мая, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Скандалом ознаменовалось участие вокально-инструментальной группы Kapela podwórkowa во время Европейской ночи музеев (проходит в ночь с 18 на 19 мая) в музее Второй мировой войны в Гданьске. Как сообщает в своем блоге музыкант Пётр Косевский, директор музея Кароль Навроцкий остановил выступление группы, придравшись к песне «Тёмная ночь».

Цитата из кф Два бойца. Реж. Леонид Луков. 1943. СССР Марк Бернес исполняет песню «Темная ночь»

Напомним, что она была написана композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году для фильма «Два бойца». Песня приобрела огромную популярность и стала в СССР одной из наиболее любимых и известных песен, созданных во время Великой Отечественной войны. Под названием Ciemna dziś noc песня в поэтическом переводе Юлиана Тувима в 1950-е — 1960-е годы была популярна в Польше в исполнении вокального квартета Chór Czejanda, певицы Веры Гран, певца Мечислава Фогга и других.

По словам Косевского, планировалось, что их группа исполнит шесть песен военной поры. «Я думал, что искусство может каким-то образом соединить, а не разделить нас, что слушая сентиментальные мелодии периода войны, мы будем размышлять над тем, какой была война, что мы можем сделать, чтобы никогда не повторить эту ужасную историю. Что мы встретимся в музее — месте культуры, и мы, музыканты, сделаем этот вечер особенным, — написал музыкант. — Вы даже не представляете, как я ошибался».

Он сообщил, что во время исполнения песни «Тёмная ночь» директор гданьского Музея Второй мировой войны потребовал немедленно прекратить ее петь, поскольку это «большевистская песня», и «есть запрет на её исполнение». Однако Навроцкий был непреклонен, он «приказал нам собрать вещи и покинуть территорию музея».