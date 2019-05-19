Киев, 19 мая, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил, что Украина потеряла порядка 80 $млрд за последние пять лет от сокращения торговли с Российской Федерацией. Об этом Новинский заявил в эфире телеканала «НАШ».

Novynskyi.com Вадим Новинский

По словам Новинского, для того, чтобы вернуть экономику Украины на уровень 2013 года, стране понадобится минимум 35 лет, и это при условии, если торговля с Россией будет восстановлена.

«Для того чтобы был рост ВВП реальный и вернуться хотя бы к тому, что было в 2013-м году теми темпами, о которых нам рассказывает нынешнее правительство, должно пройти 35 лет. Мы за последние пять лет потеряли экспорта в Россию порядка 75−80 миллиардов долларов. Наши предприятия, которые были ориентированы на российский рынок и на рынок стран СНГ, просто сейчас стоят», — сказал Новинский.

По мнению депутата, приоритетной целью избранного президента Украины Владимира Зеленского должно быть окончание конфликта в Донбассе, что позволит объединить общество и обеспечить рост внутреннего валового продукта.

При этом Новинский считает, что Украине всё равно придется идти на компромисс с Россией, так как только благодаря России Украина сможет реально развиваться.

Россия — сосед Украины, и от этого никуда не деться, напомнил Новинский.

«На протяжении веков он будет нашим соседом. Жить с соседом нужно в нормальных отношениях — только плохой хозяин живет с соседом в ссоре постоянной. Хороший хозяин с соседом дружит», — сказал депутат.