Курганская область, 8 июля, 2009, 19:57 — ИА Регнум. В День святых Петра и Февронии, 8 июля, в Зауралье медалью за любовь и верность и грамотой награждена 31 семья. Супружеские пары получили награды во всех районах области, а в Кургане на торжественном мероприятии медали вручены 9 парам, передает корреспондент ИА REGNUM Новости. Среди них семья известного зауральского писателя Виктора Потанина, который прожил в браке со своей женой Людмилой более 40 лет, супруги воспитали двоих детей.

Награждена семья Александра и Дарьи Раковых, чей семейный стаж составляет 66 лет, воспитали четверых детей, Александр Иванович был участником Великой Отечественной войны , награжден орденами и медалями. Семья педагогов Бориса и Натальи Ванчуговых, проработавших более 30 лет в гимназии №47 города Кургана, уже имеет почетное звание "Отличник просвещения", воспитали 3 детей. А теперь еще получили медаль за любовь и верность. Награда досталась и семье Людмилы и Анатолия Семеновых , мастерам спорта СССР по спортивной акробатике, заслуженным работникам физической культуры России, которые подготовили более 600 мастеров спорта, 8 мастеров спорта России международного класса, воспитали сына, который пошел по стопам родителей, стал тренером-преподавателем по спортивной акробатике.