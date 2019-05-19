В Зауралье 31 семью наградили медалью за любовь и верность
Курганская область, 8 июля, 2009, 19:57 — ИА Регнум. В День святых Петра и Февронии, 8 июля, в Зауралье медалью за любовь и верность и грамотой награждена 31 семья. Супружеские пары получили награды во всех районах области, а в Кургане на торжественном мероприятии медали вручены 9 парам, передает корреспондент ИА REGNUM Новости. Среди них семья известного зауральского писателя Виктора Потанина, который прожил в браке со своей женой Людмилой более 40 лет, супруги воспитали двоих детей.
Награждена семья Александра и Дарьи Раковых, чей семейный стаж составляет 66 лет, воспитали четверых детей, Александр Иванович был участником
Медали супружеским парам вручил заместитель председателя общественной палаты Курганской области Анатолий Цупко. С праздником курганцев поздравили советник губернатора области Владимир Усманов, секретарь регионального Политсовета