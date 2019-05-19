Чебоксары, 19 мая, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава призвал вспомнить, «какая раньше была жизнь и не забывать». Помнить о просветителях, их наставлениях и наследстве. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом митрополит заявил на пленарном заседании первых международных Свято-Гурьевских образовательных чтениях в Чебоксарах, посвящённых 550-летию столицы Чувашии.

Cap.ru Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

В этом году образовательные чтения, которые ранее три года проходили как межрегиональные, получили статус международных. В них приняли участие исследовали из Израиля, Казахстана и США, заочно представив свои научные работы. На итоговом пленарном заседании обсуждена история чувашской столицы и эпоха Святителя Гурия и Ивана IV Грозного. Почётные гости конференции отметили важную роль мероприятия в процессе сохранения истории и культуры родного края для подрастающего поколения. Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава призвал «вспомнить, какая раньше жизнь была, и не забывать».

"Не надо забывать, какие просветители были, и их наставления нам, потомкам. Жизнь идёт вперёд, но не надо забывать и старое, свою историю», — призвал митрополит.

Он напомнил о роли Святителя Гурия, который построил в Чебоксарах первую церковь и передал в дар городу чудотворную Владимирскую икону Божией Матери, которая хранится в Введенском соборе:

«Святитель Гурий благословил Чебоксары, и начали в Чебоксарах строить храмы. Святитель Гурий также покровитель и Чувашии, надо ему молиться».

Напомним, считается, что первой церковью в Чебоксарах было небольшое сооружение на месте будущего собора Введения во храм Пресвятой Богородицы. Главной святыней храма была икона Божией Матери Владимирской. В пожаре 1649 года церковь сгорела, но чудотворная икона осталась невредимой, только немного закоптилась. После этого пожара в Чебоксарах стали возводить каменные храмы.

«В этом году 550 лет Чебоксарам. При Святителе Гурии население было менее 5 тыс. человек, а сегодня город так разросся (свыше 500 тыс. человек, прим. ИА REGNUM). Слава Богу, идём вперёд, но не надо забывать о духовности. Стараться трудиться для государства, для Чувашии, и Бога не забывать, а Бог нас не забудет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Свято-Гурьевские образовательные чтения проводятся в память о святителе Гурии и о его учениках в Чебоксарах. История Чебоксар и становление православия связаны с именем Ивана Грозного. Напомним, во время правления Ивана IV Грозного была взята Казань, Казанское ханство перестало существовать, его территория вошла в состав Российского государства. На церковном соборе в начале 1555 года было принято решение о создании новой епархии — Казанской и Свияжской. В Казань вместе со святителем Гурием были отправлены вновь назначенные архимандриты двух ещё не основанных монастырей, которые должны были стать главными миссионерскими центрами в епархии, — будущие святители Варсонофий, епископ Тверской, и Герман, архиепископ Казанский.

По дороге святитель Гурий останавливался в селении Чебоксары, которое вошло в состав вновь образованной Казанской епархии, а после визита трех будущих святых стало преобразовываться в город. Исполнив указание царя Ивана Грозного, архиепископ Гурий благословил город-крепость Владимирской иконой Божьей Матери, которая с тех пор является главной святыней Чебоксар и хранится в главном городском храме. В этой связи историки приводят местное предание со слов Александры Фукс:

«Чуваши говорят, что когда русские начали строиться, то поднялась ужасная буря, гром, молния, дождь, град. Ветром ломало деревья в керемети и обитавший в нем злой дух со свистом и с криком вылетел из него».

Святитель Гурий также заложил соборный храм во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы. Свое название соборная церковь города Чебоксары получила не случайно: именно приобщение к Христовой вере языческих народов края было главным смыслом этого строительства. Кроме того, первая божественная литургия новообразованной Казанской и Свияжской епархии была совершена в Чебоксарах. Со временем на сравнительно небольшом пространстве (Западный косогор) были построены: Введенский собор, Михаило-Архангельская, Параскевы Пятницы, Вознесенская, Казанская, Христорождественская, Смоленская и Успенская церкви; комплексы Троицкого и Никольского монастырей, а также здание Чебоксарского духовного правления.