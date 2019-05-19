Москва, 19 мая, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Широко известный по роману «Метро 2033» писатель Дмитрий Глуховский решил работать в новом для себя формате аудиозаписи. На неделе он представил широкой публике свое новое произведение — аудиосериал «Пост». Организаторы утверждают, что это первый такой опыт в стране. Впрочем, сама тема осталась прежней для автора — постапокалиптическое будущее России… Большая страна распалась, кругом мрак. И только крепость-пост в бывшем городе Ярославле несет героический дозор на мосту через Волгу. С одной стороны Великой реки — люди, с другой — лишь ядовитые испарения…

(сс) Tempus Дмитрий Глуховский на презентации книги

Обращение прозаика к формату аудиозаписи сам по себе не является новинкой. Уже давно определенная часть публики предпочитает озвученные книги. Здесь же печатная версия издана не будет, так что в какой-то мере запись станет оригиналом. На стриминговом сервисе Storytel уже можно прослушать первые серии, каждая продолжительностью 45−50 минут.