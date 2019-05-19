Братислава, 19 мая, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер считает, что главное в матче со сборной России — не давать ей возможности играть в большинстве, его слова приводит 19 мая Сhampionat.com.

Fabien Perissinotto Патрик Фишер

«Лучший способ остановить Гусева и Кучерова — не удаляться, тогда они не смогут играть в большинстве», — заявил Фишер, отметив, что такие талантливые игроки очень здорово играют при численном превосходстве.

Также главный наставник швейцарской сборной рассказал, что он считает необходимым составить хороший план против таких российских игроков, а лучший способ игры для его подопечных в таком случае — соблюдение дисциплины во избежание глупых удалений.

Кроме этого, Фишер считает, что если все-таки удаления будут, то нужно останавливать игроков сборной России и перехватывать их.

«У России есть Кучеров и Гусев, у нас тоже есть хорошие игроки. Мы будем беспокоиться о них, а они — о нас», — заключил главный тренер сборной Швейцарии.

Отметим, матч между сборными России и Швейцарии на чемпионате мира 2019 года в Словакии состоится 19 мая и начнется в 22:15 мск.