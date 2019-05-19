Москва, 19 мая, 2019, 09:35 — ИА Регнум. 19 мая в московском кинотеатре «Октябрь» состоится специальный показ режиссерской версии документального фильма Евгения Григорьева «Про рок». Более полный раскрывает перипетии творческого поиска известных российских рок-музыкантов Владимира Шахрина, Сергея Бобунца и Андрея Котов за пять лет.

Okorok В кинотеатре «Иллюзион»

После просмотра пройдет открытый диалог «Алхимия творчества: две истории про мечты, которые осуществились» с участием самого режиссера и музыканта Андрея Нестерова и режиссера фильма. «Мы будем говорить об очень простых, но очень значимых вещах, и это не будет цитирование учебников, скорее это будет практикум, основанный на годах, проведенных с артистами, взгляд изнутри», — цитирует Нестерова популярный портал Кинопоиск.

Картина «Про рок» завоевала Гран-при кинофестиваля «Движение», получила специальный приз кинофестивалей Rusdocfilmfest-3 в Нью-Йорке, «Окно в Европу», «Россия», «Послание к человеку», была номинирована на кинопремии «Ника», «Золотой Орел», «Белый Слон».