Марсель, Франция, 19 мая, 2019, 09:34 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Марсель» Руди Гарсия будет отправлен в отставку после окончания нынешнего сезона, сообщает 19 мая Le Journal du Dimanche.

Www.om.net Руди Гарсия

55-летний Гарсия проведет со своими подопечными матч заключительного тура Лиги 1 французского чемпионата против клуба «Монпелье». «Марсель» находится на шестом месте турнирной таблицы Лиги 1, уже потеряв шансы на попадание в еврокубки.

Отметим, Руди Гарсия стал работать с «Марселем» с 2016 года. Под его руководством команда заняла пятое место в чемпионате Франции в сезоне 2016/17 и вышел в финал Лиги Европе в сезоне 2017/18. Текущий контакт со специалистом рассчитан до лета 2021 года.