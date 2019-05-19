Москва, 19 мая, 2019, 09:21 — ИА Регнум. В Российской Федерации с 20 мая по 31 августа на некоторых участках автомобильных дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса Цельсия. Соответствующий приказ, который начинает действовать с 20 мая, выпустил Росавтодор.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Фура

Ограничения на движение большегрузных автомобилей на тех или иных участках будут вводиться на основе прогноза погоды Росгидромета. На дорогах появятся соответствующие знаки, а за нарушение данного ограничения к водителям будут применяться меры административной ответственности.

Данные ограничения связаны прежде всего с тем, что в жаркую погоду асфальт очень сильно нагревается, и после проезда большегрузного транспорта на асфальтовом покрытии образуется колея.

Таким образом, большегрузные автомобили смогут ездить по дорогам ночью, когда температура воздуха ниже.

В приказе упоминается, что ограничения на передвижение большегрузного транспорта могут вводиться на трассе М-9, М-10, а также на участках ряда других автомобильных дорог на подъезде к крупнейшим транспортным узлам и административным центрам.