Москва, 19 мая, 2019, 09:15 — ИА Регнум. В Музей В. А. Тропинина в Москве открылась выставка малоизвестных графических листов известного архитектора Джакомо Кваренги. 18 работ мастера предоставил из своей коллекции русский и немецкий архитектор Сергей Чобан. Все листы посвящены русскому периоду одного из самых продуктивных архитекторов Российской империи Джакомо Кварнеги. На них с изумительным мастерством и изяществом «выписаны» различные как существующие здания, так и проектирующиеся. Выдающийся российский архитектор итальянского происхождения Джакомо Кварнеги перебрался из Бергамо в Санкт-Петербург в тридцатипятилетнем возрасте по приглашению Екатерины II. За 40 лет неустанных трудов он построил целый ряд настоящих шедевров в Санкт-Петербурге и окрестностях, в Москве, в других городах. Только в Северной столице — это Английский дворец в Петергофе, концертный зал в Царском Селе, здания Академии наук, Эрмитажный театр, дворец Юсуповых на Садовой улице, Александровский дворец, Павловский дворец, Мариинская больница для бедных, Смольный и Екатерининский институты благородных девиц и многие другие здания.