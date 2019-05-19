Шэньчжэнь, Китай, 19 мая, 2019, 09:24 — ИА Регнум. Запрет на поставки в США оборудования китайской компании Huawei замедлит, но не остановит её развитие, заявил основатель и глава Huawei Жэнь Чжэнфэй на пресс-конференции в штаб-квартире компании в Шэньчжэне. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Huawei.com Жэнь Чжэнфэй

Чжэнфэй сообщил, что компания не делала ничего противозаконного, поэтому решение администрации президента США Дональда Трампа о включении Huawei в «чёрный список» является безосновательным. Он подчеркнул, что американские санкции окажут ограниченное влияние на бизнес Huawei и не смогут помешать её развитию в долгосрочной перспективе.

Основатель компании отметил, что Huawei продолжит разработку собственных чипов для того, чтобы уменьшить влияние запрета на поставки американских технологий и оборудования.

По данным издания, Huawei ежегодно закупает комплектующие на общую сумму около $67 млрд, при этом на долю американских поставщиков приходится около $11 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая президент США Дональд Трампподписал указ, вводящий запрет на ввоз и использования технологий и услуг, которые производятся «иностранными противниками», включая компанию Huawei. Также министерство торговли США ввело заперт на продажу американских технологий этой китайской компании.