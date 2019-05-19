Москва, 19 мая, 2019, 09:04 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал участников V Международного форума выпускников Московского государственного института международных отношений и выразил уверенность, что мероприятие пройдёт на высоком уровне. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 19 мая, на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер выразил убеждение, что форум внесет важный вклад в упрочение гуманитарного сотрудничества.

Путин напомнил, что в этом году МГИМО исполняется 75 лет. За прошедшие годы вуз приобрел всемирную известность и вырастил целую плеяду талантливых дипломатов, журналистов, ученых, предпринимателей, общественных деятелей и даже политиков. Все они своими достижениями прославили МГИМО.

Напомним, что нынешний форум выпускников МГИМО проходит в Ташкенте с 17 по 19 мая.

«Отрадно, что накануне столь значимой, юбилейной даты выпускники из разных стран собрались здесь — в гостеприимном Ташкенте, где недавно открылся первый зарубежный филиал МГИМО, чтобы в атмосфере дружбы и сплочённости обменяться взглядами на актуальные вопросы международной повестки, обсудить дальнейшие перспективы развития университета», — сказано в поздравительной телеграмме Владимира Путина.

Президент России также поблагодарил президент Узбекистана Шавката Мирзиёева и всех узбекистанских коллег за помощь и участие в подготовке форума.