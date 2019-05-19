Стивенидж, Великобритания, 19 мая, 2019, 09:04 — ИА Регнум. Британский боксер Джо Джойс победил нокаутом российского спортсмена Александра Устинова в бою, проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Стивенидже (Великобритания).

Густав Ребергер. Боксёрский поединок. 1927

Джойс сразу выглядел активнее и наращивал темп от раунда к раунду, на что Устинов отвечал редкими контратаками и попытками вязать соперника. В результате в третьем раунде Джойс отправил российского боксера в нокдаун левой рукой, из которого тот не смог выйти до счёта «10», после чего судьи зафиксировали победу Джойса нокаутом.

Отметим, это девятая победа 33-летнего Джойса в девяти боях в качестве профессионала. Британец является также серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Для Александра Устинова это третье подряд поражение, в активе боксёра 34 боя при четырех поражениях.

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