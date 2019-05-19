Портленд, США, 19 мая, 2019, 08:48 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» уверенно обыграл команду «Портленд Трэйл Блэйзерс» в третьем матче финала западной конференции НБА.

(сс) Keith Allison Стефен Карри в составе баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз»

Игра состоялась на паркете «Мода-центра» в Портленде и закончилась со счетом 110:99 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи оказался разыгрывающий гостей Стеффен Карри, который смог набрать в матче 36 очков. Его одноклубник Дрэймонд Грин оформи в игре трип-дабл с 20 очками 13 подборами и 12 результативными передачами.

У «Портленда» самым результативным стал Си Джей Макколлум, который записал в свой актив 23 очка. Ещё 19 очков на счету его коллеги по клубу Дэмьена Лилларда.

Отметим, по итогам встречи «Уорриорз» ведут в серии со счетом 3−0. Следующий матч состоится также в Портленде 21 мая и начнется в 4:0 мск.