Вашингтон, 19 мая, 2019, 08:48 — ИА Регнум. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) представило список коммерческих компаний, которые будут участвовать в реализации лунной программы. Заявление опубликовано на официальном портале NASA.

(сс) Josh Hallett NASA

Программа по освоению Луны NASA предусматривает запуск пилотируемой миссии в 2024 году. Планируется, что к 2028 году пилотируемые полёты на Луну должны стать регулярными.

В NASA сообщили, что в реализации программы будут участвовать следующие компании: Aerojet Rocketdyne, Blue Origin, Boeing, Dynetics, Lockheed Martin, Masten Space Systems, Northrop Grumman Innovation Systems, OrbitBeyond, Sierra Nevada Corporation, SpaceX и SSL.

На первом этапе программы частные компании должны будут представить прототипы модулей для посадки на Луну с кораблей, находящихся на окололунной орбите. Общая сумма контракта составляет $45,5 млн, планируется, что прототипы посадочных модулей будут представлены через пол года.

«Чтобы ускорить наше возвращение на Луну мы бросаем вызов нашим традиционным способам ведения бизнеса. Мы упростим всё: от закупок, до партнёрских отношений по разработке оборудования», — отметил представитель NASA Маршалл Смит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае глава аэрокосмической компании Blue Origin Джефри Безос (также являющийся основателем Amazon) представил прототип лунного посадочного аппарата «Blue Moon».