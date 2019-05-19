Тегусигальпа, 19 мая, 2019, 08:47 — ИА Регнум. Пять туристов погибли при крушении частного самолета у острова Роатан, который входит в состав Гондураса. Об этом 19 мая сообщает агентство Reuters.

(сс) StockSnap Кабина пилота

По предварительным данным, самолёт упал в море через некоторое время после взлёта. Причины авиакатастрофы пока неизвестны.

Нет и достоверной информации о гражданстве погибших. Представители вооружённых сил Гондураса уверяют, что четверо туристов были гражданами США, местные власти сообщили, что погибшие — граждане Канады.

Гражданином какой страны являлся пилот самолёта также неизвестно. Обстоятельства гибели людей выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о падении самолёта в Великобритании. Самолёт упал на проезжую часть в Уэльсе, наткнувшись на линию электропередач. При крушении пострадали три человека.