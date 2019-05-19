Чебоксары, 19 мая, 2019, 08:14 — ИА Регнум. В столице Чувашии произошла авария с участием четырёх машин. В результате столкновения ранения получили три человека, включая ребёнка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

NettoFigueiredo Авария

ДТП произошло 18 мая в Чебоксарах возле одного из домов по улице Карла Маркса. По предварительным данным полиции, 33-летний водитель легковушки Lada Xray при движении в сторону «Дома торговли» превысил скоростной режим и, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada Granta.

«А затем в автомобиль влетели ещё две легковушки. В аварии травмы получили пятилетняя пассажирка Lada Xray, а также 22-летние парень и девушка, которые находились в салоне Lada Granta. Обстоятельства произошедшего уточняются», — говорят в полиции.

Отметим, ранее в чувашском Новочебоксарске перед судом предстал местный житель, которого обвиняли в стрельбе по маршрутке и патрульной машине дорожно-патрульной службы. Как сообщало ИА REGNUM, обвинение предъявлено ранее судимому за кражу и грабеж 20-летнему студенту одного из местных техникумов. Молодой человек проживал в многоэтажном доме рядом с дорогой, в его квартире стражи порядка изъяли пневматический пистолет и пули. Причину своего поступка стрелок объяснил тем, что в машины попал случайно, так как стрелять собирался по столбам и баннерам. Ему назначено полтора года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.